VIDEO: Kim Jong-un woont live raketlancering bij en spreekt dreigende taal

Door: FT

29/07/17 - 14u19 Bron: NOS

Een foto van de raketlancering, vrijgemaakt door het Noord-Koreaanse persagentschap. © epa.

Noord-Korea heeft gisteren al zijn twaalfde raket afgevuurd. De beelden van die lancering werden door de Noord-Koreaanse staatstelevisie deze nacht verspreid, al twijfelen sommige bronnen aan de echtheid van de video.

Als ze de raket niet omhoog hadden geschoten, maar recht vooruit, dan hadden ze het hele Amerikaanse vasteland, behalve Florida, bereikt Marieke de Vries (NOS)

Onder meer Kim Jong-un zou de lancering hebben bijgewoond. Hij is in de video te zien die door de Noord-Koreaanse staatstelevisie werd verspreid. De leider liet overigens weten "erg tevreden" te zijn dat de raket een hoogte bereikt had van liefst 3.700 kilometer. "Alles is vlekkeloos verlopen", klonk het ook. "We zijn fier dat deze test ons heeft getoond dat het vasteland van de Verenigde Saten nu binnen ons bereik ligt", voegde persagentschap Korean Central News Agency toe.



Volgens een statement was de raket die gisteren in de Japanse Zee terechtkwam, op 370 kilometer van de kust, opnieuw een Hwasong-14. En dat is dezelfde intercontinentale raket die Noord-Korea op 3 juli voor het eerst succesvol afvuurde.



Volgens Kim Jong-Un is de lancering een serieuze waarschuwing aan de VS dat "zinloos op zijn trompet blaast". Volgens verschillende experts is deze recente test een enorme dreiging aan het adres van Amerika. NOS-correspondente Marieke de Vries. "Als ze de raket niet omhoog hadden geschoten, maar recht vooruit, dan hadden ze het hele Amerikaanse vasteland, behalve Florida, bereikt."