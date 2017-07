VS slaan alarm: "Volgend jaar al kan Noord-Korea langeafstandsraket mét nucleaire lading lanceren"

© AFP/AP.

In een vertrouwelijk rapport waarschuwen Amerikaanse functionarissen dat Noord-Korea veel eerder dan gedacht in staat zal zijn om een langeafstandsraket mét nucleaire lading af te vuren. Volgend jaar al zouden Amerikaanse steden binnen het bereik van een Noord-Koreaanse kernaanval komen te liggen.

Deze inschatting van het Pentagon kwam er nadat Pyongyang begin juli een succesvolle test met een intercontinentale ballistische raket had uitgevoerd. Dat schrijft The Washington Post.



Volgens eerdere rapporten ging het immers nog twee jaar duren vooraleer Kim Jong-un over de technologie zou beschikken om een langeafstandsraket van een nucleaire lading te voorzien. Maar uit de nieuwe beoordeling blijkt dat Noord-Korea al veel verder staat waardoor in de Verenigde Staten alle alarmbellen zijn afgegaan. In de loop van volgend jaar zou het gevreesde wapen al in productie kunnen gaan.