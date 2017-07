Noord-Korea kent ergste droogte sinds 2001

TK

Noord-Korea is getroffen door de ergste droogte sinds 2001, waardoor er "ernstige schade" is aan de gewassen. Dat blijkt uit een VN-rapport.

Door het gebrek aan regenval lag de oogst van tarwe, gerst en aardappelen in juni dertig procent lager dan normaal, aldus de voedsel- en landbouworganisatie (FAO) van de VN. De komende drie maanden zal voedsel geïmporteerd moeten worden, klinkt het.



Zowat 70 procent van de 25,1 miljoen Noord-Koreanen heeft volgens het World Food Programme (WFP) onvoldoende voedsel. Velen van hen zijn chronisch ondervoed. De VN heeft sancties lopen tegen het land wegens hun nucleair programma, en die bemoeilijken hulpverlening, aldus het WFP.



Heel wat Noord-Koreanen kwamen om tijdens de hongersnood in de jaren '90, die veroorzaakt werd door een combinatie van droogte en een economische crisis. Schattingen gaan van honderdduizenden tot miljoenen doden. Ook in 2001 kampte Noord-Korea met hongersnood, toen het land getroffen werd door de langste droogte in 300 jaar.