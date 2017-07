Amerikaanse, Japanse en Zuid-Koreaanse luchtmacht rollen met spierballen naar Noord-Korea: bommenwerpers de lucht in

Bewerkt door: ADN

8/07/17 - 07u17 Bron: Belga

Een Amerikaanse B-1B bommenwerper maakt zich klaar om op te stijgen vanop de basis op het eiland Guam. © afp.

Twee Amerikaanse bommenwerpers hebben samen met Zuid-Koreaanse en Japanse gevechtsvliegtuigen manoeuvres uitgevoerd in reactie op "de toenemende bedreiging van de ballistische raketten en het kernprogramma van Noord-Korea". Dat heeft de Amerikaanse luchtmacht (US Air Force) gisterenavond meegedeeld.

De Amerikaanse B-1B bommenwerpers vlogen vanop de basis op het eiland Guam naar het Koreaanse schiereiland, waar ze het gezelschap kregen van Zuid-Koreaanse en Amerikaanse jets. De bommenwerpers losten oefenbommen boven een Zuid-Koreaanse schietbaan. Op hun terugkeer werden ze begeleid door Japanse vliegtuigen. De missie was "een antwoord op een reeks escalerende Noord-Koreaanse acties, waaronder de lancering van een internationale ballistische raket op 3 juli", aldus de mededeling van de US Air Force. De raket die Noord-Korea dinsdag afvuurde, kan volgens het regime in Pyongyang een "grote nucleaire kernkop" vervoeren.

De Verenigde Staten, Japan en Zuid-Korea eisten gisteren op de G20-top in Hamburg in een gemeenschappelijke verklaring ook nieuwe sancties tegen Noord-Korea. "Een grote escalatie" die "een toenemende dreiging" betekent, zo omschrijven president Donald Trump, de Japanse premier Shinzo Abe en de Zuid-Koraanse president Moon Jae-in de recente Noord-Koraanse rakettest. Ze eisen "maximale druk" op Pyongyang. De drie landen vragen ook de buurlanden om de Noord-Koreanen ervan te overtuigen om "het provocatieve pad" te verlaten. China wordt niet met naam genoemd, maar Trump maakt er geen geheim van dat hij zich steeds meer ergert dat China het geïsoleerde land niet van koers doet veranderen.

Poetin: "Hoofd koel houden"

De Russische president Vladimir Poetin van zijn kant vroeg in een gesprek met Moon om "het hoofd koel te houden". "Het Noord-Koreaanse nucleaire probleem is ernstig, maar we moeten de kalmte bewaren en pragmatisch en zeer delicaat handelen", aldus het Russische staatshoofd.



Rusland blokkeerde donderdag in de VN-veiligheidsraad een Amerikaanse ontwerpverklaring die opriep tot maatregelen tegen Pyongyang. Volgens Moskou ging het om een test met een middellange afstandsraket, niet met een intercontinentale raket.