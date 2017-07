"Langeafstandraket kan grote nucleaire kernkop vervoeren"

Bewerkt door: ib

5/07/17 - 02u02 Bron: Belga

Beeld van de raketlancering dat op de Noord-Koreaanse zender KRT werd getoond. © photo news.

De raket die Noord-Korea gisteren afvuurde, kan een "grote nucleaire kernkop" vervoeren. Dat heeft het Noord-Koreaanse regime in Pyongyang vandaag zelf verkondigd.

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rex Tillerson bevestigde gisterenavond dat het inderdaad om een intercontinentale raket ging. Hij verwierp "deze nieuwe escalatie van dreiging" van Noord-Korea. "De Verenigde Staten verwerpen met klem deze nieuwe test. De lancering van de langeafstandraket is een bedreiging voor de VS, zijn bondgenoten, de regio en de wereld", aldus Tillerson.



Spoedvergadering

De Verenigde Staten vroegen gisteren een spoedvergadering van de VN-Veiligheidsraad. De Amerikaanse ambassadrice bij de VN, Nikki Haley, had een telefonisch onderhoud met haar Chinese ambtsgenoot Liu Jieyi, die deze maand de Veiligheidsraad voorzit.



Succesvolle lancering

Pyongyang maakte gisterenavond bekend met succes een intercontinentale raket te hebben getest. Rusland en China, die het dichtst staan bij het zeer geïsoleerd regime van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un, hebben er bij Noord-Korea op aangedrongen een moratorium te installeren op nucleaire testen en het afschieten van ballistische raketten.