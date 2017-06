Noord-Korea ontkent dat het Amerikaanse student folterde

KVE

23/06/17

Pyongyang heeft vandaag ontkend dat de Amerikaanse student Otto Warmbier tijdens zijn verblijf in een Noord-Koreaanse gevangenis gefolterd of mishandeld werd. Warmbier zat 18 maanden in de cel en werd op 13 juni in comateuze toestand naar de VS overgebracht, waar hij enkele dagen later overleed. Het is de eerste keer dat Noord-Korea zich uitlaat over de dood van de 22-jarige student.