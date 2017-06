Reisagentschap schrapt Noord-Korea als bestemming voor Amerikaanse toeristen, McCain spreekt van "moord"

Door: JV

20/06/17 - 17u59 Bron: news.com.au

Otto Warmbier in tranen die zijn spijt betuigden. Tevergeefs. © ap.

Otto Warmbier, de 22-jarige student die zijn trip naar Noord-Korea bekocht met de dood, was naar dat land getrokken met Young Pioneer Tours. Het reisbureau betuigt zijn medeleven met de nabestaanden op Facebook en kondigt aan geen Amerikaanse toeristen meer te aanvaarden om naar Noord-Korea te reizen. "Het is té riskant geworden".

Gisteren overleed Otto Warmbier in Ohio, enkele dagen nadat Noord-Korea de begin 2016 tot 15 jaar dwangarbeid veroordeelde Amerikaanse student uiteindelijk toch naar huis had gestuud. Warmbier verkeerde al maanden in coma, sinds maart vorig jaar.



Reisorganisatie Young Pioneer Tours schreef op Facebook: "De omstandigheden waarin Warmbier werd vastgehouden, waren vreselijk. Deze tragedie mag nooit meer gebeuren." Het reisagentschap probeerde naar eigen zeggen herhaaldelijk in contact te komen met Warmbier na zijn arrestatie in Pyongyang, maar de dictatoriale overheid stond dat nooit toe en verklaarde enkel dat Warmbier het goed stelde. Er werd tot vandaag ook nauwelijks informatie gegeven over de gevangenschap van Warmbier. Een en ander leidt de Noord-Korea-reisspecialist, gevestigd in China, nu dus tot het schrappen van het land als toeristische bestemming voor Amerikaanse burgers. Ook al was er eerder "nooit een arrestatie in Noord-Korea die zo tragisch afliep".



"Moord"

Ook touroperators Koryo Tours in Peking en Uri Tours herbekijken hun aanbod voor Amerikaanse toeristen. Minister van Buitenlandse Zaken, Rex Tillerson, overweegt op zijn beurt een reisverbod naar Noord-Korea. Senator John McCain spreekt intussen harde taal: "Laten we zeggen waar het op staat: Otto Warmbier, een Amerikaanse staatsburger, is vermoord door het regime van Kim Jong Un."



De doodsoorzaak van Otto Warmbier wordt nog onderzocht in Cincinnati. Details worden later verwacht. De ouders van Warmbier hadden het alvast eerder al over "afschuwelijke foltering en mishandeling". Volgens artsen liep Warmbier "ernstige neurologische schade op" door een onbekende oorzaak.



Er zitten voorlopig nog altijd drie andere Amerikanen opgesloten in Noord-Korea.