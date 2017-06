Wat deed Noord-Korea met Amerikaanse student die zes dagen na vrijlating overleed?

TT

De Amerikaanse student die vorige week na zeventien maanden gevangenschap door Noord-Korea werd vrijgelaten en in een coma terug naar de VS werd gestuurd, is overleden. Dat zegt zijn familie in een mededeling.

Otto Warmbier (22) lag sinds zijn terugkeer naar de VS in het ziekenhuis in Cincinnati (Ohio). Daar is hij vandaag overleden.



De familie deelde mee dat de jongen is bezweken aan een hersenletsel dat hij opliep tijdens zijn detentie in Noord-Korea. Zijn vader zei al direct na de vrijlating op 13 juni dat zijn zoon ernstig door de Noord-Koreanen was mishandeld. Het hersenletsel was er gekomen vanwege martelingen, zei hij. Pyongyang hield echter vol dat Warmbier aan botulisme leed en de student om humanitaire redenen had vrijgelaten.



Ook uit onderzoek in de VS bleek dat hij ernstige hersenschade opliep in alle delen van zijn hersenen. Van botulisme zou ook geen sprake zijn geweest.



De student uit Virginia was vorig jaar in Noord-Korea veroordeeld tot vijftien jaar dwangarbeid wegens een poging een propagandavlag met de naam van de voormalige leider Kim Jong-il te stelen, een "misdaad tegen de staat". Lees ook Hoe belandde een Amerikaanse student in een Noord-Koreaanse gevangenis en vervolgens in een coma?

"Vreselijke martelingen" JUST IN: Pres. Trump on the death of Otto Warmbier: "There is nothing more tragic for a parent than to lose a child in the prime of life." pic.twitter.com/qzbJWK4VqA — ABC News (@ABC) De 22-jarige Warmbier overleed om 14.20 uur (20.20 uur Belgische tijd). In een mededeling bedankt de familie het ziekenhuis van de universiteit van Cincinatti, "dat alles deed wat het kon voor Otto".



"Jammer genoeg hebben de vreselijke martelingen die onze zoon heeft ondergaan in Noord-Korea ertoe geleid dat er geen andere uitkomst mogelijk was."

"Onuitwisbare herinnering" De Amerikaanse ambassadeur bij de Verenigde Naties Nikki Haley stelt dat het overlijden van Warmbier "zal dienen als een onuitwisbare herinnering aan de barbaarse natuur van de Noord-Koreaanse dictatuur". "De onmenselijkheid van het Noord-Koreaanse regime is al tientallen jaren bekend in de wereld. Er zijn talrijke onderzoeken uitgevoerd en boeken geschreven over hoe de verboden ('outlaw') regering generaties lang haar eigen burgers heeft gemarteld en vermoord", aldus Haley in een mededeling.



"Talrijke onschuldige mensen zijn gestorven in de handen van de Noord-Koreaanse criminelen, maar het specifieke geval van Otto Warmbier raakt het hart van Amerika meer dan ooit."