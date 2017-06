Zuid-Korea: "Noord-Korea lanceert verschillende raketten"

Bewerkt door: ib

Noord-Korea heeft vandaag opnieuw verschillende ballistische raketten afgevuurd. Dat meldt het Zuid-Koreaanse leger. Het zou gaan om antischipraketten.

De Zuid-Koreaanse Joint Chiefs of Staff hebben in een persbericht verklaard dat de projectielen donderdagochtend (lokale tijd) werden gelanceerd vanuit de kuststad Wonsan, aldus het Zuid-Koreaanse persagentschap Yonhap.



Noord-Korea heeft de afgelopen maanden al talrijke raketten afgevuurd. Pyongyang schendt daarmee resoluties van de Verenigde Naties, en kreeg al verschillende keren sancties opgelegd.



Intercontinentale raket

Het regime zou als doel hebben om een intercontinentale raket te bouwen, de de VS kan raken. De spanningen tussen Pyongyang en Washington lopen hoog op sinds het begin van de ambtstermijn van president Donald Trump, die er een veel strenger discours rond Noord-Korea op nahoudt, en zelfs dreigt met een militaire interventie.