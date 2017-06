Poetin hekelt opbouw raketafweersystemen VS: "Vernietigt strategisch evenwicht in de wereld"

Bewerkt door: ADN

De Russische president Vladimir Poetin heeft vandaag kritiek geleverd op de opbouw van Amerikaanse antiraketsystemen in Alaska en Zuid-Korea. "Dit vernietigt het strategisch evenwicht in de wereld'', waarschuwde hij tijdens een bijeenkomst met internationale media.

Poetin zei onder meer te zijn geschrokken van de opbouw van antiraketsysteem THAAD in Zuid-Korea en vermeende plannen om de raketverdediging in Alaska uit te breiden. Die systemen zijn volgens Washington onder meer gericht tegen de dreiging uit Noord-Korea, dat volgens experts werkt aan raketten die de VS kunnen bereiken.

Eigen arsenaal uitbreiden

De Russische leider, wiens land grenst aan Noord-Korea, ziet met lede ogen aan hoe de Amerikanen hun militaire capaciteiten in de regio aan het uitbouwen zijn. Hij waarschuwde dat Moskou kan besluiten om het eigen arsenaal uit te breiden. "Moeten we passief blijven toekijken? Natuurlijk niet'', stelde hij.



Hij opperde dat de eilandengroep Koerilen een goede plek is om als reactie Russisch wapentuig neer te zetten. Moskou gaf vorig jaar ook al aan de militaire aanwezigheid op de eilanden te willen uitbreiden. Poetin noemde dat "simpelweg een gedwongen reactie op gebeurtenissen in de regio''.