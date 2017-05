Noord-Korea bevestigt test met precisiegeleide ballistische raket

IB

30/05/17

© afp.

Noord-Korea bevestigt dat het gisteren een succesvolle ballistische rakettest heeft uitgevoerd, die diende om een nieuw precisiesysteem te testen. Dat meldt het Zuid-Koreaanse persagentschap Yonhap op gezag van het Noord-Koreaanse persagentschap KCNA.

De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un observeerde de lancering van "de precisiegeleide ballistische raket, die in staat is om een zeer precies aanval uit te voeren", aldus KCNA in een Engelstalig bericht. "De ballistische raket vloog naar het oostelijke luchtruim, waar de dag aanbrak, en raakte het voorziene doelwit na een omleiding van 7 meter, nadat ze de helft van de afstand had overbrugd die ze kan afleggen."



Kernkop

De test "bevestigde de stabiliteit tijdens de vlucht van de raket geladen met een kernkop met controlevleugels in de actieve vliegfase, en de ultraprecieze correctheid van de geleiding tijdens de terugkeer in de atmosfeer", klinkt het nog.



Kim drukte zijn tevredenheid uit over de prestatie van de raket.



Pyongyang voerde gisteren zijn negende nucleaire test van het jaar uit, met een Scud-korteafstandsraket, die werd afgeschoten vanop de oostkust en 450 kilometer ver vloog, aldus het Zuid-Koreaanse en het Amerikaanse leger.



Intercontinentale raket

Op 21 mei voerde het regime nog met succes een test uit met een middellangeafstandsraket van het type Pukguksong-2. Het uiteindelijke doel van Noord-Korea is het ontwikkelen van een intercontinentale raket die de VS zou kunnen raken. De spanningen tussen Pyongyang en Washington lopen hoog op sinds het begin van de ambtstermijn van president Donald Trump, die er een meer dreigende taal op nahoudt dan zijn voorganger Barack Obama.



Trump verklaarde gisteren op Twitter dat "Noord-Korea een groot gebrek aan respect toont voor zijn buurland China door nog eens een ballistische raket te lanceren... Maar China doet hard zijn best", zo verwijzend naar het bondgenootschap tussen Peking en Pyongyang.