Kim Jong-un laat heel Noord-Korea uitrusten met nieuw luchtafweersysteem

Noord-Korea De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un vordert de massaproductie en ontplooiing van een nieuw type luchtafweersysteem waarvan hij onlangs een testlancering bijwoonde. Kim wil zo de luchtoverheersing van Pyongyang versterken, aldus het Zuid-Koreaanse persagentschap Yonhap op gezag van de Noord-Koreaanse staatsmedia.

De wilde droom van de vijand

Kim verklaarde aan functionarissen van het Koreaans Volksleger en de academie dat "de capaciteit van het wapensysteem geüpgraded werd in vergelijking met vorig jaar, op vlak van de efficiëntie om doelwitten te detecteren en traceren, en de nauwkeurigheid van de aanval", aldus het persagentschap.



"Dit wapensysteem, waarvan de operatiecapaciteit nauwkeurig werd geverifieerd, moet in grote hoeveelheden worden geproduceerd om overal in het land te planten zoals bossen, om zo de wilde droom van de vijand om de lucht te controleren, te verpesten."



De Noord-Koreaanse leider stelde ook dat Pyongyang de ontwikkeling van een geleid grondluchtsysteem "van de volgende generatie" moet voortzetten.