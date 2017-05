VN-Veiligheidsraad dinsdag opnieuw met spoed bijeen over Noord-Korea

Door: redactie

21/05/17 - 21u19 Bron: Belga

De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. © reuters.

De VN-Veiligheidsraad houdt dinsdag een spoedzitting over Noord-Korea. Vandaag testte het geïsoleerde land opnieuw een raket. Vanuit de hele internationale gemeenschap regende het veroordelingen en dreigingen met zwaardere sancties na de vorige rakettests van het regime in Pyongyang. De spoedzitting werd aangevraagd door de Verenigde Staten, Zuid-Korea en Japan, aldus de VN-missie van Uruguay, dat de V-raad in mei voorzit.