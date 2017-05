VS en Zuid-Korea veroordelen Noord-Koreaanse raketlancering

Door: redactie

De Amerikaanse president Donald Trump heeft de meest recente raketlancering van Noord-Korea veroordeeld, en gesteld dat Rusland er onmogelijk positief op kan reageren. "Aangezien de raket zo dicht bij het Russische grondgebied neerkwam - in feite dichter bij Rusland dan Japan - kan de president zich niet voorstellen dat Rusland tevreden is", aldus het Witte Huis in een persbericht. De president roept ook opnieuw op tot strengere sancties tegen Pyonyang.

"Noord-Korea is al veel te lang een flagrante bedreiging", aldus het persbericht. "Zuid-Korea en Japan hebben de situatie samen met ons van dichtbij gevolgd. De Verenigde Staten blijven hun ijzersterke engagement behouden om naast onze bondgenoten te staan tegenover de ernstige bedreiging door Noord-Korea. Laat deze laatste provocatie dienen als een oproep aan alle landen om veel sterkere sancties op te leggen tegen Noord-Korea."



Het US Pacific Command verklaarde in een persbericht dat de raketlancering geen bedreiging vormde voor de Verenigde Staten. De vlucht van de raket "kwam niet overeen met die van een intercontinentale ballistische raket", klinkt het. Het Amerikaanse leger zal zich blijven inzetten om de bondgenoten van Zuid-Korea en Japan te beschermen, aldus het persebericht. Lees ook "Noord-Korea lanceert opnieuw raket"

Ook Moon Jae In, de onlangs verkozen nieuwe president van Zuid-Korea, heeft vandaag de meest recente raketlancering van buurland Noord-Korea met klem veroordeeld en spreekt van een "gevaarlijke provocatie". Hij noemt de actie een schending van de resoluties van de Verenigde Naties, en een bedreiging voor de veiligheid in de regio Dat meldt het Zuid-Koreaanse persagentschap Yonhap. "De president betreurt de gevaarlijke provocatie door Noord-Korea ten zeerste, slechts enkele dagen nadat de nieuwe regering in Zuid-Korea haar functie opnam", zei de woordvoerder van Moon, nadat die laatste een spoedvergadering van de nationale veiligheidsraad had bijeengeroepen.



Moon, die eerder liet weten bereid te zijn Pyongyang te bezoeken als de omstandigheden goed zijn, riep Noord-Korea ook op zijn koers van provocaties om te keren om zo de dialoog opnieuw te kunnen opnemen, terwijl hij waarschuwde dat zijn regering op een resolute manier zal reageren op de provocaties, zodat Pyongyang de situatie niet "verkeerd kan inschatten". "Zelfs al is een dialoog mogelijk, we moeten aan Noord-Korea tonen dat dit enkel lukt indien Noord-Korea zijn houding verandert", stelde de president, die liet weten met de VS te willen samenwerken rond Noord-Korea.



Japan: "Absoluut onaanvaardbaar"

Ook Japan veroordeelde de nieuwe raketlancering met klem, en spreekt van een "zware bedreiging voor ons land", die "absoluut onaanvaardbaar" is. Volgens een woordvoerder van de Japanse regering vloog de raket gedurende dertig minuten door de lucht en legde ze een afstand van 800 kilometer af. Het persagentschap Kyodo meldt dat de regering onderzoekt of het mogelijk om een nieuw type ballistische raket gaat, aangezien die een hoogte van meer dan duizend kilometer bereikte.