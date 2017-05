"Noord-Korea lanceert opnieuw raket"

Door: redactie

14/05/17 - 02u00 Bron: Belga

© ap.

Noord-Korea heeft opnieuw een "ongeïdentificeerd projectiel" afgevuurd. Dat melden verschillende media op gezag van het Zuid-Koreaanse leger, en het nieuws wordt volgens de Amerikaanse media bevestigd door Amerikaanse bronnen.

Het projectiel, dat mogelijk een ballistische raket was, werd vanuit de stad Kusong gelanceerd, in het noordwesten van het land, aldus het Zuid-Koreaanse leger. De lancering vond een dag na de verkiezing van de nieuwe Zuid-Koreaanse president plaats. Er zijn nog geen verdere details bekend.



Talrijke sancties

Noord-Korea heeft de afgelopen maanden verschillende al of niet mislukte rakettests uitgevoerd, ondanks de talrijke sancties die al tegen het regime werden opgelegd vanwege zijn ballistische en nucleaire programma. De spanningen tussen Pyongyang en het Westen lopen deze dagen hoog op vanwege de strengere toon die de regering van de Amerikaanse president Donald Trump heeft aangenomen tegen het regime.



De laatste lancering dateert van 29 april, toen een ballistische raket kort na de lancering ontplofte. Daarnaast heeft Noord-Korea al vijf nucleaire tests uitgevoerd, waarvan twee vorig jaar.