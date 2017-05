"Noord-Korea lanceert opnieuw raket": VS roept op om sancties opnieuw te verstrengen

Door: redactie

Noord-Korea heeft opnieuw een "ongeïdentificeerd projectiel" afgevuurd. Dat melden verscheidene media op gezag van het Zuid-Koreaanse leger en het nieuws wordt volgens de Amerikaanse media bevestigd door Amerikaanse bronnen. Het projectiel, mogelijk een ballistische raket, werd vanuit de stad Kusong in het noordwesten van het land gelanceerd volgens het Zuid-Koreaanse leger. Het Witte Huis roept opnieuw op tot strengere sancties tegen Pyonyang.

De rakte zou gekomen zijn vanop een site op zowat 100 kilometer ten noorden van Pyongyang. Het projectiel overbrugde een afstand van ongeveer 700 kilometer alvorens neer te komen in de Japanse Zee, wat volgens het Zuid-Koreaanse persagentschap Yonhap betekent dat de rakettest succesvol was.



Noord-Korea heeft de afgelopen maanden verschillende al dan niet mislukte rakettests uitgevoerd, ondanks de talrijke sancties die al tegen het regime werden opgelegd vanwege zijn ballistische en nucleaire programma. De spanningen tussen Pyongyang en het Westen lopen deze dagen hoog op vanwege de strengere toon die de regering van de Amerikaanse president Donald Trump heeft aangenomen tegen het regime. Trump dreigde er al mee om - desnoods alleen - militaire acties te ondernemen tegen Noord-Korea.



Diplomatieke oplossing

Pyongyang liet zaterdag nog weten bereid te zijn met de VS te praten, "onder passende omstandigheden". De Amerikaanse president Donald Trump dreigde al verschillende keren met een militair optreden tegen Noord-Korea, al verklaarden de VS ook al wel dat ze een diplomatieke oplossing verkiezen. De VS hebben ondertussen hun THAAD-raketafweersysteem ontplooid in Zuid-Korea.



De laatste lancering dateert van 29 april, toen een ballistische raket kort na de lancering ontplofte. Daarnaast heeft Noord-Korea al vijf nucleaire tests uitgevoerd, waarvan twee vorig jaar.