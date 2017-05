Noord-Korea bouwt mysterieuze kunstmatige eilanden in Gele Zee

Koen Van De Sype

Satellietbeelden suggereren dat Kim Jong-un bezig is met een geheime operatie in de Gele Zee, tussen het Koreaanse schiereiland en China. Volgens specialisten wijst alles erop dat hij op zeker vijf eilanden militaire installaties aan het bouwen is, die gebruikt kunnen worden om raketten te lanceren.

Dat Noord-Korea lanceerbases bouwt voor de kust is ongewoon, want die liggen er traditioneel in de bergen. Ze zouden wel ideaal zijn om luchtafweer te bouwen voor projectielen die van schepen of vliegtuigen komen.



Observatietorens

"Aanvankelijk waren we niet zeker waarvoor de eilanden dienden", vertelt Ryan Barenklau, hoofd van het informatiebureau Strategic Sentinel, aan de LA Times. "Voor militaire doeleinden of iets anders? Maar toen we de observatietorens zagen verschijnen, wisten we hoe laat het was."



Olie

Hetzelfde verhaal bij Noord-Korea-expert Leonid Petrov. Die dacht eerst aan eilanden voor de ontginning van olie, die rijkelijk aanwezig is in de Gele Zee, of om de visserij uit te bouwen of onder controle te houden. Maar ook hij is gealarmeerd door de observatieplatformen.