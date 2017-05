Horrorschepen gevuld met rottende lijken spoelen aan op Japanse kust

IB

4/05/17 - 02u30 Bron: The Guardian, Japan Times

© reuters.

Voor de Japanse kust spoelen de laatste jaren steeds vaker griezelige, afgetakelde schepen zonder levende bemanning aan. De 'spookschepen', zoals ze inmiddels in de volksmond genoemd worden, zijn bevolkt met rottende lijken van mannen die vaak al maanden dood zijn.

Er zijn verschillende theorieën over de herkomst van de spookschepen en hun dode bemanning. Vrijwel zeker is dat ze uit Noord-Korea afkomstig zijn, aangezien er op bijna elk schip wel objecten of papieren terug te vinden zijn die naar dat land wijzen. Soms hangt er zelfs nog een kapotgewaaide Noord-Koreaanse vlag aan de boeg.



In eerste instantie werd gedacht dat het ging om mensen die de dictatoriale staat probeerden te ontvluchten, maar dan zou het erg onlogisch zijn dat ze zouden hebben gekozen voor de verre en gevaarlijke zeeroute naar Japan. De vluchtroute die de meeste kans op succes biedt is die naar Zuid-Korea, waarbij er een veel minder groot stuk zee moet worden overbrugd.



Verarmde soldaten

De tweede en meer aannemelijke theorie is dan ook dat het gaat om Noord-Koreaanse vissers, die door het regime gedwongen zijn om steeds verder op zee te gaan vissen om meer vangst binnen te halen voor de verhongerende bevolking. De ouderwetse boten met kleine motors, zijn niet gebouwd zijn voor de zwaardere omstandigheden op open zee en hebben bovendien geen gps-apparatuur, waardoor ze uitermate ongeschikt zijn om die taak te volbrengen. Daar komt nog bij dat de bemanning waarschijnlijk niet alleen uit vissers bestaat, maar ook uit verarmde soldaten, die door Kim Jong-Un gedwongen worden om vis te vangen voor het leger.



Onmogelijke bevelen

"Wanneer Kim Jong-Un een order uitvaardigt, kan niemand die negeren, zelfs als hij vraagt het onmogelijke te doen", zegt Jiro Ishimaru van Asia Press in het Japanse Osaka in The Guardian. "Dat betekent dat onervaren soldaten de zee op gaan, zelfs in vreselijke weersomstandigheden, met verouderd en ongeschikt materiaal en zonder enig idee van wat ze moeten doen. Ze willen niet dat er aandacht gevestigd wordt op het feit dat ze soldaten zijn, en dragen burgerkleding. Daarom heeft geen enkele van de gevonden lichamen een uniform aan."



Tragisch einde

In het Japanse havenstadje Fukui, worden de spookschepen doorgaans ontvangen met een mengeling van bezorgdheid en medelijden met de mensen die zo'n tragisch einde op de boten hebben gekend. "Ik verwacht dat ze vis moesten vangen van het Noord-Koreaanse regime, maar niemand gaat natuurlijk verantwoordelijkheid opnemen voor wat er met hen gebeurd is, zegt de 67-jarige visser Mitsumasa Sakashita in The Guardian. "Het is erg triest, want ze waren net zoals wij vissers die van de zee probeerden te leven."