Noord-Korea ontvangt voor het eerst mensenrechtenexpert VN

Bewerkt door: Elisa Schanzer

27/04/17 - 16u53

De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-Un staat niet gekend om zijn liefde voor mensenrechten. © ap.

Noord-Korea zal voor het eerst een mensenrechtenexpert van de Verenigde Naties ontvangen. De deskundige van de Mensenrechtenraad zal onderzoek voeren naar personen met een handicap. Dat maakte de VN bekend.

Catalina Devandas-Aguilar zal vanaf volgende week zes dagen lang in het land verblijven voor het "eerste bezoek in dit land van een onafhankelijke expert aangesteld door de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties," aldus de raad.



De deskundige uit Costa Rica beschouwt het bezoek als een "belangrijke kans om uit eerste hand de lokale realiteiten, wetten, het beleid en de programma's omtrent personen met een handicap te bestuderen". Ze geeft op 8 mei een persconferentie in de Noord-Koreaanse hoofdstad Pyongyang.