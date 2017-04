Noord-Korea haalt zwaar uit naar Australië

Bewerkt door: LB

22/04/17 - 17u30 Bron: ANP

De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un tijdens de militaire parade vorige week. © afp.

Noord-Korea heeft Australië ervan beschuldigd "blindelings en fanatiek" de lijn van de Verenigde Staten te volgen. Pyongyang zinspeelde volgens ABC News op een kernaanval als de Australische regering het roer niet omgooit.

De Australische minister Julie Bishop (Buitenlandse Zaken) zei eerder deze week dat het nucleaire programma van Noord-Korea een "ernstige bedreiging" voor haar land vormt. Het Noord-Koreaanse ministerie van Buitenlandse Zaken waarschuwde vervolgens dat het ernstige gevolgen zal hebben als Canberra de VS blijft volgen.



Als de Australische regering volhardt in het volgen van "Amerikaanse zetten om Noord-Korea te isoleren en verstikken" is dat volgens een woordvoerder van het departement "een suïcidale daad". Australië zou daarmee "binnen het bereik komen van een nucleaire aanval door de strategische strijdkrachten van Noord-Korea".