Satelliet toont Noord-Koreanen die volleyballen op nucleaire testlocatie

Door: redactie

20/04/17 - 20u03 Bron: ANP

Soldaten op de nucleaire testsite in Noord-Korea. © ap.

Amerikaanse experts die satellietbeelden van Noord-Korea analyseren, hebben een opvallende ontdekking gedaan. Op de nucleaire testlocatie Punggye-ri wordt vermoedelijk op meerdere plekken volleybal gespeeld, meldden analisten van het VS-Korea Instituut op de website 38 North.

De foto's zijn zondag genomen door een commerciële satelliet. Volgens de analisten lijken op maximaal drie verschillende plaatsen potjes volleybal gaande te zijn. Zelfs bij het commandocentrum is mogelijk een net opgehangen om het in Noord-Korea populaire balspel te kunnen spelen.



Dat medewerkers van de testlocatie een balletje slaan, kan volgens de experts meerdere dingen betekenen. Het kan gaan om een poging buitenlandse waarnemers op het verkeerde been te zetten.



Ook is het mogelijk dat de voorbereidingen voor een kernproef "op stand-by'' staan en medewerkers daarom mogen ontspannen. De experts benadrukken dat de sportieve activiteiten bij het complex niet noodzakelijkerwijs betekenen dat in de nabije toekomst geen kernproef zal plaatsvinden. Uit satellietbeelden zou blijken dat de testlocatie klaar is om een nucleaire test uit te voeren "zodra het bevel uit Pyongyang is ontvangen''.