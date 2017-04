Poetin stuurt troepen naar grens met Noord-Korea

Poetin is gewaarschuwd dat, indien Trump de nucleaire installaties van Kim Jong-un aanvalt, de radioactieve wolk binnen twee uur boven de strategisch belangrijke havenstad Vladivostok hangt. © getty.

De Russische president Poetin heeft troepen naar de 16 km lange grens tussen Rusland en Noord-Korea gestuurd. China posteerde al 150.000 militairen aan haar grens met Noord-Korea uit schrik dat de Amerikaanse president Donald Trump zijn aartsvijand Kim Jong-un zou aanvallen en zo een vluchtelingenstroom op gang zou brengen.

Rusland vreest dat de VS zich voorbereidt op een oorlog met Noord-Korea, dat met herhaalde rakettests en gespierde taal president Trump jent. Eerder deze week verklaarde Amerikaans vicepresident Mike Pence dat het geduld van Trump opraakt. Poetin van zijn kant vreest dat een gewapend conflict tussen de VS en Noord-Korea tot een massale uittocht van Noord-Koreanen zal leiden. Eerder deze week raakte bekend dat China om dezelfde reden 150.000 militairen naar haar zuidelijke grens stuurt: Peking vreest dat Noord-Koreanen hun toevlucht zullen zoeken in China van zodra een oorlog uitbreekt. "Preventief maar noodzakelijk" Vanochtend doken beelden op van drie Russische treinen die, geladen met militair materieel, op weg waren naar de 16 kilometer lange landgrens tussen Rusland en Noord-Korea. Op een andere video zijn helikopters te zien die richting Noord-Koreaanse grens vliegen en er is ook sprake van militaire operaties over de weg en tankdivisies die richting de grens oprukken. Dat meldt primemedia.ru, dat spreekt van "een preventieve maar noodzakelijke maatregel". Radioactief Indien een conflict met Noord-Korea uitbreekt, vreest Rusland een humanitaire crisis met honderdduizenden vluchtelingen. Daarnaast is Poetin ook gewaarschuwd dat in het geval van een Amerikaanse aanval op de nucleaire installaties van Kim Jong-un de radioactieve besmetting snel Rusland zal bereiken. (lees verder onder de video)

© ap. De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un heeft de VS bedreigd met een "krachtige preventieve aanval". © reuters.

De haven van Vladivostok, waar Rusland een groot militair contingent heeft, ligt op minder dan 150 km van de Noord-Koreaanse grens. De Russische expert inzake Noord-Korea, Konstantin Asmolov, verklaarde: "Mochten de VS de nucleaire installaties van Noord-Korea met raketten aanvallen, dan zou de radioactieve wolk binnen twee uur boven Vladivostok hangen". Asmolov, van het Russische Instituut voor het Verre Oosten, waarschuwt dat in het geval van een oorlog "hongerige asielzoekers Rusland zullen binnenstromen".



Escalatie verhinderen

Rusland blokkeerde gisteren de veroordeling van de VN Veiligheidsraad van de jongste rakettest van Pyongyng. Zelfs China steunde de strenge veroordeling, die door de VS naar voren was geschoven. In de voorgestelde verklaring werd van Noord-Korea geëist dat het land onmiddellijk ophoudt met verdere nucleaire tests en raketlanceringen. Zondag voerde Pyongyang nog een rakettest uit, die weliswaar mislukte. Volgens diplomaten binnen de Veiligheidsraad wilde Rusland elemeneten uit eerdere verklaringen meenemen, waarmee wordt aangedrongen op een oplossing door overleg.



De Russische viceminister van Buitenlandse Zaken Sergej Ryabkov verklaarde: "We moeten jammer genoeg toegeven dat het risico op een ernstig conflict in deze regio enorm is toegenomen". Hij roept alle betrokken partijen op hun verantwoordelijkheid op te nemen om een escalatie te verhinderen.