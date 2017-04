Hebben Amerikanen raket van boosaardige Kim Jong-un in zee doen storten?

Karen Van Eyken

18/04/17 - 11u56 Bron: BBC, VTM Nieuws

© ap.

Noord-Korea Twee dagen geleden voerden de Noord-Koreanen een rakettest uit. Maar die poging liep faliekant af. Specialisten menen dat dit mogelijk geen toeval is. De kans bestaat dat de Amerikanen er een stokje hebben voorgestoken.

Een dag na de viering van de 105de verjaardag van zijn stichter Kim Il Sung besloot Noord-Korea tegen alle VN-resoluties in om een nieuwe rakettest uit te voeren. De timing was ook niet toevallig gekozen: vlak voor de aankomst van de Amerikaanse vicepresident Mike Pence in Zuid-Korea.



De raket steeg gezwind op in de havenstad Sinpo aan de Oostkust, maar ze ontplofte bijna onmiddellijk. Was dit te wijten aan een technische onvolkomenheid of is er meer aan de hand?



Volgens de voormalige Britse minister van Buitenlandse Zaken Sir Malcolm Rifkind is het goed mogelijk dat de lancering gesaboteerd werd door een cyberaanval van de Verenigde Staten.