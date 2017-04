Noord-Korea dreigt opnieuw: "We gaan voortaan wekelijks raketten testen"

Karen Van Eyken

Internationale veroordelingen of oplopende spanningen met de Verenigde Staten zullen Noord-Korea er niet van weerhouden om raketten te testen. Het land gaat dat zelfs nog meer doen dan ooit tevoren. Dat deelde de Noord-Koreaanse viceminister van Buitenlandse Zaken Hang Song-Ryol mee aan de BBC.

Dreigen doet Noord-Korea alsmaar vaker en de dreigementen worden steeds grimmiger. "We zullen voortaan raketten testen op wekelijkse, maandelijkse en jaarlijkse basis", stelde Hang Song-Ryol. En daar voegde hij nog een nieuwe waarschuwing aan toe: "Indien de Verenigde Staten overgaan tot militaire actie, dan zal dat leiden tot een totale oorlog."



Eerder had Amerikaans vicepresident Mike Pence Noord-Korea nog aangemaand om de Verenigde Staten zeker niet te testen. Hij zei dat het "tijdperk van strategisch geduld" voorbij was. Pence maakte daarmee duidelijk dat het geduld van de VS met het stalinistische regime in Pyongyang op begint te raken.



Gisteren kwam Pence aan in Seoel. Niet toevallig besloot Noord-Korea net dan een raket te testen maar die test mislukte.



Volgens de Amerikaanse vicepresident willen de Verenigde Staten op een "vreedzame manier en via onderhandelingen" tot meer veiligheid komen. "Maar alle opties liggen op tafel en we blijven zij-aan-zij met Zuid-Korea", zo zei Pence tijdens een bezoek aan het grensdorpje Panmunjom, waar in 1953 het staakt-het-vuren werd ondertekend.