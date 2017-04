China, Rusland en Japan manen VS tot kalmte in kwestie-Noord-Korea

Door: redactie

V.l.n.r: Woordvoerder van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken Lu Kang, Russisch minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov en de Japanse premier Shinzo Abe © EPA, AP.

Zowel Rusland, China en Japan hebben maandag de Verenigde Staten tot kalmte aangemaand in het conflict met Noord-Korea. De drie landen kwamen, afzonderlijk, met hetzelfde voorstel: grijp niet militair in, maar zet in op diplomatie.

"Ik hoop dat de VS weer geen eenzijdige stappen gaat zetten zoals in Syrië", zei de Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov maandag in Moskou. Hij herinnerde eraan dat het verzaken aan militaire interventies een van de grote kiesbeloftes van Trump was. Mocht Washington toch eenzijdig en militair ingrijpen, kiest de VS voor "een erg riskante weg".



Ook woordvoerder Lu Kang van het Chinese ministerie van Buitenlandse Zaken schetste een "erg gevaarlijke toestand" op het Koreaanse schiereiland als niet gekozen wordt voor terughoudendheid. De spanningen tussen Washington en Pyongyang moeten niet wederzijds aangewakkerd, maar afgebouwd worden, aldus Lu. Lees ook Pence waarschuwt Noord-Korea: "Tijd van strategisch geduld is voorbij"