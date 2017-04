"Mislukte raketlancering in Noord-Korea"

kv

16/04/17 - 01u22 Bron: Reuters

Noord-Koreanen zwaaien met de vlag van het land en plastic bloemen terwijl een vloot met raketten en het opschrift 'Voor vrede en stabiliteit in de wereld' voorbijkomt tijdens de militaire parade ter ere van de 'Dag van de Zon'. © ap.

Noord-Korea heeft vandaag geprobeerd om in Sinpo, aan de oostkust van het land, een raket af te vuren. Dat is echter vermoedelijk mislukt, zo deelt het Zuid-Koreaanse leger mee.

De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-Un © ap.

De lancering vond amper een dag na de 'Dag van de Zon' plaats, de belangrijkste feestdag in Noord-Korea. Tijdens een militaire parade werden zaterdag schijnbaar nieuwe ballistische raketten tentoongesteld.



Het is nog onduidelijk wat voor een raket er vandaag werd afgevuurd.



Het Pentagon bevestigt de lancering. "Het US Pacific Command heeft wat lijkt op een Noord-Koreaanse rakettest gedetecteerd op 15 april om 11.21 uur Hawaïaanse tijd (23.21 uur Belgische tijd). De lancering van de ballistische raket vond plaats in de buurt van Sinpo", aldus het persbericht dat werd verspreid door de Amerikaanse media. "De raket ontplofte bijna onmiddellijk. Momenteel wordt onderzocht over welke soort raket het gaat. Het US Pacific Command is volledig bereid om nauw samen te werken met onze bondgenoten in Zuid-Korea en Japan om de veiligheid te verzekeren."