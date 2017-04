Massale militaire aanwezigheid op Noord-Koreaanse feestdag

Door: redactie

NOORD-KOREA In de Noord-Koreaanse hoofdstad Pyongyang zijn vandaag massaal militairen aanwezig naar aanleiding van de 105de verjaardag van de stichter van het land Kim Il-Sung. Honderden militaire vrachtwagens met soldaten arriveerden vanochtend aan de oevers van de Taedong, de rivier die door de Noord-Koreaanse hoofdstad stroomt, om later op de dag deel te nemen aan een militaire parade.

De 'Dag van de Zon', de officiële naam van de geboortedag van Kim Il-Sung (15 april 1912-8 juli 1994), biedt Noord-Korea de kans om een duidelijke boodschap uit te sturen naar de Verenigde Staten, Zuid-Korea en Japan over zijn militaire macht.



Verwacht wordt dat vandaag een militaire parade plaatsvindt, en dat Kim Il-Sungs kleinzoon, de huidige Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un, aanwezig zal zijn in de hoofdstad. Volgens persagentschap Reuters heeft de aanwezige buitenlandse pers echter geen informatie gekregen over het verloop van de dag.



Ceremonies zoals die van vandaag zijn vaak een voorbode voor een militaire ontplooiing in het land. Zo zou Pyongyang opnieuw raketten kunnen afvuren. Volgens analisten zou een nucleaire testsite in het noorden van het land bovendien klaar zijn voor gebruik. De Noord-Koreaanse viceminister van Buitenlandse Zaken verklaarde vrijdag nog dat Pyongyang een nieuwe nucleaire test zal uitvoeren wanneer het regime meent dat de tijd daarvoor rijp is.



De spanningen tussen Noord-Korea en de internationale gemeenschap lopen de laatste maanden hoog op, nadat de Verenigde Staten hun toon hebben versterkt rond het nucleair programma van Pyongyang. President Donald Trump heeft verklaard dat de VS ook zonder Pyongyangs bondgenoot China militair zouden kunnen optreden tegen Noord-Korea, en de VS stuurden afgelopen weekend een vliegdekschip naar het Koreaanse schiereiland. Noord-Korea liet dan weer weten "meedogenloos" te reageren op elke provocatie van de Verenigde Staten.