China waarschuwt voor nakend conflict in Noord-Korea: "Wie een oorlog start, zal de prijs betalen"

In Noord-Korea kan "elk moment een conflict losbarsten". Dat heeft de Chinese minister van Buitenlandse Zaken Wang Yi vandaag gezegd op een persconferentie in aanwezigheid van zijn Franse ambtgenoot Jean-Marc Ayrault. De Chinezen reageren daarmee op de nieuwste dreiging van de Amerikaanse president Donald Trump ten aanzien van hun communistische bondgenoot.

De Chinezen willen een gewapend conflict tussen Noord-Korea en de Verenigde Staten koste wat het kost vermijden. "De winnaar zal niet degene zijn die de scherpste uithalen formuleert of het meest met zijn spierbundels rolt. Als er een oorlog komt, is het resultaat een situatie waar niemand als winnaar uitkomt", zei Wang. "De enige mogelijke uitweg is de dialoog. Wij vragen dat de provocaties stoppen."



Tegelijkertijd sprak de Chinese minister ook dreigende taal. "Wie een oorlog start, zal de historische verantwoordelijkheid daarvoor dragen en de prijs betalen", aldus Wang.



Verantwoordelijken binnen de Amerikaanse inlichtingendiensten stelden gisteren dat de VS een preventieve aanval tegen Pyongyang zouden uitvoeren, indien ze er zeker van zijn dat de Noord-Koreanen opnieuw een testlancering met nucleaire raketten zouden uitvoeren. Een hoge verantwoordelijke binnen het Witte Huis verklaarde vandaag dat "het niet gaat om de vraag of er een nieuwe test komt, maar wel wanneer die zal plaatsvinden". De VS zijn volgens diezelfde bron al begonnen met een evaluatie van de militaire opties tegen Noord-Korea.