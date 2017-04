"Niet Noord-Korea, maar Trump is het probleem"

Door: redactie

14/04/17

Niet Noord-Korea maar de Verenigde Staten en president Donald Trump zorgen voor problemen. Dat heeft de Noord-Koreaanse viceminister van Buitenlandse Zaken Han Song Ryol vandaag verklaard tijdens een interview met persagentschap Associated Press. "Indien de VS kiezen om te provoceren, dan beginnen wij een oorlog", klonk het. Ondertussen herhaalde een hoge verantwoordelijke binnen het Witte Huis dat de VS hun militaire opties tegen Noord-Korea bekijken.

Trump tweette dinsdag dat Noord-Korea "problemen zoekt" met zijn nucleair programma en voegde toe dat de VS ook zonder China met Noord-Korea kunnen afrekenen. Han noemde dergelijke tweets van Trump tijdens het interview "problematisch", net als de deelname van de VS aan militaire oefeningen van Zuid-Korea en de ontplooiing van een vliegdekschip in de regio. "Trump is altijd aan het provoceren met zijn agressieve woorden. Het is niet Noord-Korea, het zijn Trump en de VS die voor voor problemen zorgen", aldus de minister.



Han stelt bovendien dat Pyongyang zijn volgende nucleaire test zal uitvoeren wanneer het hoofdkwartier meent dat de tijd daarvoor rijp is. Noord-Korea voerde in het verleden al vijf nucleaire tests uit, en volgens analisten zou een nucleaire testsite in het noorden van het land klaar zijn voor gebruik.



Verantwoordelijken binnen de Amerikaanse inlichtingendiensten stelden donderdag dat de VS een preventieve aanval tegen Pyongyang zouden uitvoeren, indien ze er zeker van zijn dat er een test zou plaatsvinden. Han verklaarde vrijdag aan AP dat Pyongyang "zijn armen zeker niet gekruist zou houden" tegenover dergelijke aanval van de VS. "We zullen een oorlog beginnen indien de VS kiezen om ons te provoceren", zei hij.



De minister liet ook nog weten dat de situatie op het Koreaans schiereiland zich in een vicieuze cirkel bevindt, nu de spanningen tussen de Washington en Pyongyang erger worden, en dat hij duidelijk voelt dat het beleid van president Trump tegenover Noord-Korea veel "kwaadaardiger en agressiever" is dan dat van diens voorganger Barack Obama.



Vrijdag heeft een hoge verantwoordelijke binnen het Witte Huis verklaard dat de VS al begonnen zijn met de evaluatie van de militaire opties tegen Noord-Korea. "Met dit regime gaat het niet om de vraag of er een nieuwe test komt, maar wel wanneer die zal plaatsvinden", klinkt het.