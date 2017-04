Kim Jong-un nodigt internationale pers uit... voor inhuldiging van straat

Bewerkt door: IVI

13/04/17 - 14u32 Bron: Belga

Kim Jong-un, dictator van Noord-Korea © ap.

Buitenlandse correspondenten in Pyongyang werden vandaag verwacht op een "groot" evenement. De hoge verwachtingen draaiden echter uit op een grote anticlimax. De Noord-Koreaanse dictator Kim Jong-un kwam enkel een straat inhuldigen, in een poging om het imago van zijn land op te poetsen.

De afgelopen weken werden er wereldwijd steeds meer vragen gesteld over het kernprogramma van Noord-Korea. De uitgenodigde journalisten hadden dus een bezoek aan de nucleaire testsite van Punggye-ri verwacht. Waarnemers berichtten de afgelopen dagen dat daar een toegenomen activiteit is. Maar het bleek dus gewoon om de inhuldiging van een straat te gaan.



Langs de straat in kwestie, Ryomyong Street, zijn verschillende woontorens in verschillende vormen, samen goed voor 5.000 woningen, opgetrokken. De hoogste toren telt 70 verdiepingen en is 234 meter hoog. De straat ligt vlakbij het Kumsusanpaleis van de Zon, waar de lichamen van Kims voorgangers, zijn grootvader en vader, opgebaard liggen.