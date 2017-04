"Noord-Korea nu al in staat om raketten met zenuwgas af te vuren"

Bewerkt door: FT

Noord-Korea zou nu al in staat zijn een raket te lanceren die het bijzonder giftige saringas of zenuwgas bevat. Dat zegt althans de Japanse eerste minister Shinzo Abe. Verdere uitleg of toelichting bij de bron van die uitspraken gaf de premier echter niet.