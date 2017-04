"Noord-Koreaanse nucleaire testsite klaar voor gebruik"

Door: redactie

De Noord-Koreaanse nucleaire testsite Punggye-ri, in het noorden van het land, zou "klaar zijn voor gebruik". Dat hebben de analisten van 38 North, een website van het Amerikaans-Koreaans instituut SAIS die de activiteiten in Noord-Korea analyseert, gemeld. Verschillende media melden bovendien dat de buitenlandse journalisten in Pyongyang de opdracht hebben gekregen zich voor te bereiden op "een belangrijk evenement" vandaag.

De site van Punggye-ri is "voorbereid en klaar", aldus de experts, die zich baseren op satellietbeelden van gisteren. De beelden "tonen een constante activiteit in de buurt van het noordelijk portaal, nieuwe activiteiten in de belangrijkste administratieve zone en van het personeel in de buurt van het commandocentrum". Pyongyang zou "klaarblijkelijk een nucleaire motor in een tunnel hebben geplaatst", die zaterdagochtend zou gelanceerd kunnen worden, aldus de radiozender Voice of America nog, die verschillende anonieme Amerikaanse verantwoordelijken citeert.



Zaterdag viert het communistische regime de 105de verjaardag van zijn stichter Kim Il Sung. Dergelijke ceremonies zijn vaak een voorbode voor een militaire ontplooiing.



Popconcert

Volgens persagentschap Reuters hebben de zowat 200 buitenlandse journalisten die voor de ceremonie in Pyongyang zijn bovendien de opdracht gekregen om zich voor te bereiden op een "groot en belangrijk evenement" op donderdag.



Het persagentschap wijst er echter op dat dergelijke aankondigingen in het verleden niet altijd tot wereldschokkende gebeurtenissen leiden. Zo werden buitenlandse journalisten vorig jaar urenlang gecontroleerd voor wat uiteindelijk een popconcert bleek te zijn om het einde van een congres van de Arbeiderspartij te vieren.



Spanningen

De spanningen tussen Noord-Korea en de internationale gemeenschap lopen echter hoog op, en dinsdag nog beloofde Pyongyang te zullen reageren op de "dwaze" ontplooiing van een Amerikaanse vloot richting het Koreaanse schiereiland. De Amerikaanse president Donald Trump liet dan weer weten dat hij ook zonder China, bondgenoot van Noord-Korea, bereid is om actie te ondernemen tegen Pyongyang.



Resoluties van de Verenigde Naties verbieden Pyongyang ballistische raketten af te vuren en nucleaire tests te doen. Toch voerde het land in totaal al vijf kernproeven uit en vuurt het regelmatig raketten af, ondanks steeds strengere sancties van de VN-Veiligheidsraad.