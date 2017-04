Buitenlandse journalisten in Noord-Korea moeten zich voorbereiden op "grootse gebeurtenis"

kv

12/04/17 - 20u15 Bron: Reuters

Kim Jong-Un © afp.

Noord-Korea Buitenlandse journalisten die Noord-Korea bezoeken moeten zich voorbereiden op een "grote en belangrijke gebeurtenis" die morgen zal plaatsvinden. Wat het Noord-Koreaanse bewind daar precies mee bedoelt, is nog onduidelijk.

Momenteel verblijven een 200-tal buitenlandse journalisten in Pyongyang. Aanstaande zaterdag, 15 april, viert het land immers zijn belangrijkste nationale feestdag: de 'Dag van de Zon', die in het teken staat van de 105de verjaardag van de eerste president van Noord-Korea Kim Il Sung.



De Noord-Koreaanse autoriteiten lieten vandaag aan de journalisten weten dat hun schema geannuleerd was en dat ze in de plaats daarvan donderdagochtend vroeg zullen samenkomen om een "groot en belangrijk evenement" voor te bereiden. De autoriteiten wilden geen details geven over de te verwachten gebeurtenis.