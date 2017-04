"Nee, Wereldoorlog 3 loert niét om de hoek"

JELLE BRANS

De spanningen tussen Europa, Rusland, China en de VS lopen hoog op dezer dagen. Loert Wereldoorlog 3 om de hoek, zoals her en der wordt gevreesd/beweerd? "Fel overdreven", zeggen gezaghebbende stemmen in binnen- en buitenland.

"Het huidige machtsvertoon langs beide kanten is geen aanzet tot vechten, maar net een signaal dat vechten moet vermeden worden." Sir Anthony Brenton, voormalige Britse ambassadeur Gisteren, een dag voor de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rex Tillerson naar Moskou afreisde voor een tweedaags bezoek, was het aan de Russen om de druk op te voeren. Ze dreigden met vergeldingsmaatregelen tegen de VS nadat deze afgelopen vrijdag een luchtmachtbasis in Syrië hadden bestookt. Het ministerie hoopt op productieve gesprekken met Tillerson, "maar het is duidelijk dat de Russisch-Amerikaanse relaties in de meest ingewikkelde periode zitten sinds het einde van de Koude Oorlog", zo klinkt het nog.