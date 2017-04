Noord-Korea belooft antwoord op 'dwaze' ontplooiing van Amerikaanse marine: "Klaar voor oorlog"

Door: redactie

11/04/17 - 06u24

© ap.

Noord-Korea heeft vandaag aangegeven te zullen reageren op de "dwaze" ontplooiing van een Amerikaanse vloot richting het Koreaanse schiereiland. Pyongyang is klaar voor een "oorlog", zo klinkt het nu de spanning in de regio gevoelig stijgt.

Unilaterale actie

Een konvooi Amerikaanse marineschepen met onder meer de USS Carl Vinson trok dit weekend richting het Koreaanse schiereiland. © ANP.

President Donald Trump had onlangs aan zijn adviseurs gevraagd om alle opties op te lijsten om druk te zetten op het regime in Pyongyang en het te verplichten zijn nucleair programma stop te zetten. Eerder dreigde hij al met een unilaterale actie tegen Noord-Korea indien China er niet in slaagt Pyongyang te overtuigen om een andere koers te varen. Vandaag verklaarde het Zuid-Koreaanse ministerie van Buitenlandse Zaken dat een militaire actie tegen Pyongyang nooit zou gebeuren zonder "nauwe samenwerking" tussen de VS en Seoel, aldus persagentschap Yonhap.



De reactie van het regime lijkt echter te suggereren dat het niet van houding is veranderd. "We nemen de meest strikte maatregelen om terug te vechten tegen provocateurs, om ons met wapens te verdedigen", aldus de woordvoerder van het buitenlandministerie nog via KCNA.