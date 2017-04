Tillerson: "VS zijn klaar om alleen op te treden tegen Noord-Korea"

Door: redactie

VERENIGDE STATEN Als het nodig is zijn de Verenigde Staten bereid om alleen op te treden tegen Noord-Korea, net zoals ze in de nacht van donderdag op vrijdag deden in Syrië. Dat heeft de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rex Tillerson vrijdag gezegd.

"We zijn klaar om alleen op te treden als China zich niet op ons kan afstemmen", aldus Tillerson, die daarbij doelde op het beteugelen van Noord-Korea's nucleaire ambities.



"Er is een echte wil om samen te werken om te kijken of dit op een vreedzame manier kan opgelost worden", zei Tillerson op de tweede en laatste dag van de gesprekken tussen de Chinese president Xi Jingping en de Amerikaanse president Donald Trump in Florida.



"Maar eerst moet de houding van Noord-Korea veranderen, vooraleer er een dialoog of besprekingen kunnen opgestart worden". Tillerson zei ook dat president Trump aan Xi had gezegd open te staan voor andere ideeën om op te treden tegen Pyongyang. Washington spoort Peking al weken aan om druk uit te oefen op zijn bondgenoot en buurland Noord-Korea, om het land te doen afzien van zijn nucleaire programma.



Tillerson bevestigde bovendien dat Donald Trump een uitnodiging van de Chinese president aanvaardde om op het einde van het jaar een officieel bezoek aan China te brengen. De precieze datum van dat bezoek ligt nog niet vast.



Xi Jinping bedankte op zijn beurt zijn Amerikaanse collega voor "de uitstekende voorbereiding en de warme ontvangst". "Deze ontmoeting was erg bijzonder", aldus het Chinese staatshoofd, die toevoegde dat de gesprekken tot veel gedeelde standpunten leidden.