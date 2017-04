Nieuwe Europese sancties tegen Noord-Korea

Door: redactie

6/04/17 - 22u39 Bron: Belga

De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-Un. © afp.

De Europese Unie heeft vandaag nieuwe sancties getroffen tegen Noord-Korea. In een mededeling roepen de Europeanen het communistische regime in Pyongyang op "een dialoog aan te gaan met de internationale gemeenschap", "de provocaties stop te zetten" en "alle nucleaire wapens en bestaande nucleaire programma's" af te zweren. Ook andere massavernietigingswapens en ballistische raketprogramma's moeten op een verifieerbare manier ontmanteld worden, aldus de EU.

De nieuwe Europese sancties omvatten onder meer een uitbreiding van het investeringsverbod naar nieuwe sectoren, zoals ruimtevaart, de metallurgie en de conventionele wapenindustrie. Ook het leveren van onder meer computerdiensten en diensten in de mijnbouw wordt verboden. Daarnaast worden ook nog eens vier mensen toegevoegd aan de meer dan veertig personen tellende zwarte lijst. Ze krijgen een inreisverbod en hun activa in Europa worden geblokkeerd.



Europa handhaaft sancties tegen Noord-Korea sinds 2006. De voorbije weken en maanden zijn de spanningen tussen Pyongyang en andere landen in de regio weer aanzienlijk toegenomen. Zo vuurde het regime woensdag opnieuw een raket af richting Japan. De Amerikaanse president Donald Trump dreigde er al mee dat "alle opties op tafel liggen" om Pyongyang op andere gedachten te brengen.



Trump praat donderdag in Florida met de Chinese president Xi Jinping over Noord-Korea. Verwacht wordt dat de twee het Noord-Koreaanse nucleaire programma zullen bespreken, en dat Trump China zal oproepen om actiever zijn politieke en economische invloed te gebruiken om de nucleaire ambities van Pyongyang een halt toe te roepen.