Noord-Korea lanceert opnieuw middellangeafstandsraket

Door: redactie

5/04/17 - 03u45 Bron: Belga

© afp.

Noord-Korea heeft vandaag een middellangeafstandsraket gelanceerd die terechtkwam in de Japanse Zee, zo kondigde het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie aan. Het nieuws werd bevestigd door Amerika en Japan, die geprikkeld reageerden.

"Vandaag om 6.42 uur (dinsdagavond 23.42 uur Belgische tijd) heeft Noord-Korea een ballistische raket gelanceerd in de Japanse Zee vanaf de oostelijke stad Sinpo", deelde het Zuid-Koreaanse ministerie mee in een mededeling. De raket kwam na een zestigtal kilometer in de zee, klonk het nog.



KN-15

Wat later bevestigde het Amerikaanse leger de lancering, en preciseerde dat het om een middellangeafstandsraket van het type KN-15 ging. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rex Tillerson reageerde kort maar krachtig. "Noord-Korea lanceerde nog maar eens een middellangeafstandsraket", klonk het in een mededeling. "De Verenigde Staten hebben genoeg gesproken over Noord-Korea, we hebben geen verdere commentaar." Ook Japan bevestigde de raketlancering en liet weten bij Noord-Korea geprotesteerd te hebben.



Druk

Het is al de vijfde keer dit jaar dat het Noord-Koreaanse regime van Kim Jong-Un een raket afvuurt. De raketlancering van vindt plaats aan de vooravond van een ontmoeting tussen de Amerikaanse president Donald Trump en de Chinese president Xi Jinping, waar het Noord-Koreaanse nucleaire programma op de agenda staat. Verwacht wordt dat Trump er bij China zal op aandringen de druk te verhogen op Noord-Korea, om het land te doen afzien van zijn nucleaire programma.