Amerikaanse Buitenlandminister Rex Tillerson zit VN-bijeenkomst over Noord-Korea voor

4/04/17 - 02u15 Bron: Belga

Defensieminister James Matthis en Buitenlandminister Rex Tillerson (rechts) wandelen door de zuilengang aan het Witte Huis. © afp.

Eind april maakt de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rex Tillerson voor het eerst zijn opwachting bij de Verenigde Naties. Hij zal er een bijeenkomst van de Veiligheidsraad over het Noord-Koreaanse nucleaire wapenprogramma voorzitten, kondigde de VS-ambassadrice Nikki Haley vandaag aan.

De Verenigde Staten zitten in april de Veiligheidsraad voor, wat de administratie van de Republikeinse president Donald Trump de kans geeft om haar prioriteiten op het vlak van buitenlands beleid duidelijk te maken.



Bedreiging

"Noord-Korea is een belangrijk punt, het is een bedreiging. Elke dag verwachten we een nieuwe test met een ballistisch raket", aldus Haley, die ook zei dat Amerika aan China zijn bereidheid wil tonen om op te treden tegen Noord-Korea. "We moeten praten over wat we als Veiligheidsraad gaan doen met Noord-Korea en hoe we daarin vooruitgang gaan boeken. Dus we hopen dat zoveel mogelijk ministers van Buitenlandse Zaken zullen komen."



Standpunt

Het standpunt dat Tillerson op de vergadering van 28 april zal aannemen, zal afhangen van de ontmoeting tussen de Amerikaanse president Donald Trump en de Chinese premier Xi Jinping donderdag en vrijdag.



Haley herhaalde ook dat ze de focus van de VN wil verleggen, en de organisatie minder wil zien praten en meer actie wil zien ondernemen.