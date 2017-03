VS voeren sancties tegen Noord-Korea op

Bewerkt door: ADN

31/03/17

Met als achtergrond toenemende spanningen op het Koreaanse schiereiland hebben de VS hun sancties tegen Noord-Korea aangescherpt. "De huidige sancties hebben tot doel het netwerk en de methoden te verstoren die de Noord-Koreaanse regering aanwendt om haar wederrechtelijk nucleair en ballistisch raketprogramma te ontwikkelen", zei minister van Financiën Steve Mnuchin.

Het Amerikaanse ministerie van Financiën deelde vandaag mee dat de sancties slaan op elf mensen en één onderneming. De beschuldiging luidt aanhoudende schending van de resoluties van de Veiligheidsraad.



Het merendeel van de elf is gebaseerd in China en Rusland. Zij werken voor bedrijven die materialen, technologie en geld verwerven voor het Noord-Koreaanse leger. Het getroffen bedrijf exporteert steenkool en ijzererts ten bate van het regime in Noord-Korea.



Volgens Amerikaanse deskundigen zijn er aanwijzingen dat het Aziatische land een nieuwe atoomtest zou voorbereiden. Dat zou dan de zesde zijn. De laatste en krachtigste was in september.