"VS moeten bereid zijn kernwapens tegen Noord-Korea in te zetten"

KV

29/03/17 - 20u55 Bron: Belga

Ex-CIA-baas James Woolsey © epa.

De Verenigde Staten moeten bereid zijn kernwapens in te zetten om een nucleaire Noord-Koreaanse aanval te voorkomen. Dat stelt James Woolsey gezegd, een voormalige directeur van de CIA (onder George W. Bush) en tot januari nog raadgever van president-elect Donald Trump. Woolsey kwam met het voorstel in een vitrioolstuk in het politieke blad The Hill.