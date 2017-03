"Noord-Korea is klaar voor oorlog tegen Verenigde Staten"

Bewerkt door:

De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-Un inspecteert een raket. Noord-Korea voerde het voorbije weekend met succes een rakettest uit. Die maakt volgens experts onderdeel uit van een programma dat erop gericht is een intercontinentale ballistische raket te bouwen die de VS kan bereiken. © reuters.

Noord-Korea heeft de Verenigde Staten gewaarschuwd dat het land "helemaal klaar is om ten oorlog te trekken" tegen de VS nu de regering van president Trump ermee dreigt beslag te laten leggen op de buitenlandse bezittingen van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-Un. Amerikaans buitenlandminister Rex Tillerson liet gisteren nog weten dat hij strengere sancties en zelfs militaire actie van de VS tegen Noord-Korea niet uitsluit indien het land haar nucleaire programma doorzet.

Die Amerikaanse sancties zouden tot doel hebben Noord-Korea af te snijden van het globale banksysteem en beslag te leggen op de buitenlandse bezittingen van Kim Jong-Un.



Nucleair wapenprogramma

Noord-Korea liet bij monde van een woordvoerder van het buitenlandministerie gisteren weten dat de Amerikaanse dreigementen met mogelijke militaire interventie geen indruk maken, dat het land doorgaat met haar nucleaire wapenprogramma en dat het bereid is een oorlog te voeren met de VS.



"De VS moet met wijdopen ogen de situatie van de wereld aanschouwen. Noord-Korea heeft het voornemen en de mogelijkheid om elke oorlog die de VS wil aanstoken te beantwoorden", zo citeerde het staatsagentschap KCNA een niet nader genoemde woordvoerder van het buitenlandministerie.



Amerikaans buitenlandminister Rex Tillerson bezocht onlangs Japan, Zuid-Korea en China, waarbij de focus van de gesprekken op het Noord-Koreaanse nucleaire programma lag. Op de foto Tillerson afgelopen zondag bij de Chinese president Xi Jinping.

Militaire oefeningen De nucleaire macht van Noord-Korea is het gekoesterde zwaard van gerechtigheid en de meest betrouwbare beveiliging tegen oorlog dat het socialistische moederland en haar volk heeft Woordvoerder Noord-Koreaans buitenlandministerie De sancties waar de VS mee dreigt, maken deel uit van toegenomen economische en diplomatieke druk, in het bijzonder op Chinese banken en bedrijven die zakendoen met Noord-Korea. Bovendien oefenen duizenden troepen van de VS en Zuid-Korea momenteel aan de grens met Noord-Korea het invasieplan 'Foal Eagle'.



"De nucleaire macht van Noord-Korea is het gekoesterde zwaard van gerechtigheid en de meest betrouwbare beveiliging tegen oorlog dat het socialistische moederland en haar volk heeft", merkte de Noord-Koreaanse woordvoerder nog op.



Vorig jaar bracht Noord-Korea zijn kernwapenprogramma in een stroomversnelling. Kernwapenexpert Jeffrey Lewis waarschuwde gisteren nog in De Morgen: "Wat de Noord-Koreaanse militaire eenheden doen is oefenen - oefenen voor een kernoorlog".



En ook: "We moeten nu de vraag stellen of een crisis op het Koreaanse schiereiland kan leiden tot een kernoorlog voor president Donald Trump de tijd krijgt om erover te tweeten".



Sinds kort is Noord-Korea volgens Lewis in staat om, naast steden in Zuid-Korea, ook Amerikaanse militaire bases nabij Japan te bereiken met langeafstandsraketten. Dat de regering in Tokio die dreiging ernstig neemt, bleek vorig weekend toen Japanse kustdorpen evacuaties van burgers oefenden.

"Strategisch geduld ten einde" Amerikaans buitenlandminister Rex Tillerson bezocht onlangs Japan, Zuid-Korea en China, waarbij de focus van de gesprekken op het Noord-Koreaanse nucleaire programma lag.



"Laat me heel duidelijk zijn: het beleid van strategisch geduld is ten einde", zei hij zondag na een bezoek aan de grens tussen de rivaliserende Korea's. "We onderzoeken nu een nieuwe reeks diplomatieke, veiligheids- en economische maatregelen. Alle opties liggen op tafel."



Een dag eerder omschreef Tillerson in Japan het Amerikaanse beleid inzake Noord-Korea van de voorbije twintig jaar als een mislukking en bezwoer hij een nieuwe, gespierder aanpak onder president Trump. Hoewel een militaire actie tegen Noord-Korea nog op tafel ligt, geeft de Trump-administratie de voorkeur aan nieuwe, minder risicovolle opties. De beleidsaanbevelingen die Trumps veiligheidsadviseur McMaster verzamelde, zullen over enkele weken op Trumps bureau liggen. Wellicht gebeurt dat nog voor de top die Trump heeft gepland met de Chinese president Xi Jinping, op 6 en 7 april in Florida. Noord-Korea staat daarbij bovenaan de agenda.



"Heel, heel stout"

Na een bespreking met zijn veiligheidsadviseur merkte Trump zaterdag op dat de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-Un zich "heel, heel stout gedraagt". Kort daarvoor had Noord-Korea met succes een rakettest uitgevoerd. Die maakt volgens experts onderdeel uit van een programma dat erop gericht is een intercontinentale ballistische raket te bouwen die de VS kan bereiken. De beleidsaanbevelingen die Trumps veiligheidsadviseur luitenant-generaal H.R. McMaster verzamelde, zullen zullen over enkele weken op Trumps bureau liggen.