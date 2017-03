Noord-Koreaanse 'wedergeboorte' van de raketindustrie' aangekondigd met nieuwe test

Bewerkt door: Redactie

19/03/17

Een door het Noord-Koreaans staatspersbureau verspreide foto van de leider Kim Jong-un in de straten van Pyongyang. © afp.

Noord-Korea zou een nieuwe raketmotor hebben getest. Dat melden Noord-Koreaanse staatsmedia zondag. Leider Kim Jong-un noemde de proef een 'wedergeboorte' van de raketindustrie in zijn land.

De motor kan volgens staatspersbureau KCNA worden gebruikt om satellieten in een baan rond de aarde te brengen. Dat wijst erop dat het vermoedelijk gaat om een aandrijving voor langeafstandsraketten. Het stalinistische land zorgt met dergelijke testen regelmatig voor spanning in de internationale gemeenschap.



Vooral buurlanden zijn bezorgd over het nucleaire - en raketprogramma van het onvoorspelbare regime in Pyongyang. Noord-Korea werkt volgens experts waarschijnlijk aan de ontwikkeling een kernraket die de Verenigde Staten kan bereiken. Staatsmedia citeren zondag na de test Jong-un: 'De hele wereld zal binnenkort getuige zijn van het ongekende belang van de grote overwinning die vandaag is behaald.'