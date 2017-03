De speech die naar de keel grijpt: "Mijn vader heb ik stiekem om 3 uur 's nachts begraven, mijn moeder werd voor mijn ogen verkracht"

Sven Van Malderen

15/03/17

© Kos.

Twee jaar geleden gaf Yeonmi Park een bijzonder emotionele speech over de harde levensomstandigheden in Noord-Korea. Sommige aanwezigen in de zaal moesten net als zij huilen, maar in de buitenwereld werd haar stem nog te weinig gehoord. Dankzij de kracht van sociale media komt daar nu verandering in: in minder dan een week tijd is het fragment via Facebook 65 miljoen keer bekeken en meer dan een miljoen keer gedeeld.

"Geen enkel liefdesverhaal gezien"

"Ik ben niet diegene die aan het woord is", begon Park. "Het zijn de mensen ginder die nu via mij spreken. Noord-Korea is een ongelooflijk land. Er is maar één tv-kanaal en geen internet. We mogen niet zingen, zeggen, denken of aandoen wat we willen. Noord-Korea is het enige land ter wereld dat mensen executeerde omdat ze naar het buitenland gebeld hebben."



"De bevolking wordt geterroriseerd. Toen ik daar opgroeide, heb ik nooit iets gezien van een liefdesverhaal tussen een man en een vrouw. Geen boeken, geen liedjes, geen films over liefde en ook niet in de pers. Romeo en Julia bestaat daar niet, alles was propaganda voor dictator Kim."



"Geëxecuteerd omdat ze naar Hollywood-film keek"

"Ik werd geboren in 1993 en meteen ontvoerd, de woorden 'vrijheid' of 'mensenrechten' kende ik toen nog niet. De Noord-Koreanen zijn op dit moment wanhopig op zoek naar vrijheid, ze sterven er zelfs voor."



"Toen ik negen jaar oud was, zag ik hoe de moeder van mijn vriendin in het openbaar geëxecuteerd werd. Haar misdaad? Ze had naar een Hollywood-film gekeken. Als je de grootsheid van het regime in vraag stelt, riskeren drie generaties in de gevangenis te belanden of geëxecuteerd te worden."



"Verboden te fluisteren"

"Toen ik vier jaar was, waarschuwde mijn moeder me dat ik zelfs niet mocht fluisteren. De vogels en muizen konden me niet horen. Ik geef toe: ik dacht dat de Noord-Koreaanse dictator mijn gedachten kon lezen."



"Mijn vader stierf in China nadat we ontsnapt waren uit Noord-Korea. Ik moest hem om 3 uur 's nachts stiekem begraven. Ik was toen veertien jaar. Ik kon niet eens huilen. Ik was bang om teruggestuurd te worden naar Noord-Korea."



"Vrouwen zijn zwak, maar moeders zijn sterk"

"Op de dag dat we gevlucht waren, zag ik mijn moeder verkracht worden. De dader was een Chinese mensenhandelaar. Hij had het ook op mij gemunt, ik was toen 13 jaar. Er is een gezegde in Noord-Korea: 'vrouwen zijn zwak, maar moeders zijn sterk'. Mijn moeder liet zich verkrachten om mij te beschermen."



"De ongeveer 300.000 Noord-Koreanen die konden vluchten, zijn niet veilig in China. Zeventig procent van de tienermeisjes wordt uitgebuit, soms worden ze zelfs verkocht voor 200 dollar."



"Sterren gevolgd"

"We stapten door de Gobiwoestijn met een kompas. Toen dat niet meer werkte, hebben we de sterren richting de vrijheid gevolgd. Naar mijn aanvoelen stonden enkel de sterren aan onze kant."



"Mongolië was ons moment van vrijheid. De dood of de waardigheid. We hadden messen op zak, zodat we zelfmoord konden plegen als we ooit teruggestuurd zouden worden naar Noord-Korea. We wilden als mensen leven."



Hoe helpen?

"Ik krijg vaak de vraag: hoe kunnen we Noord-Koreanen helpen? Er zijn veel manieren, ik zal er nu drie opsommen. Ten eerste: informeer jezelf, zodat je anderen bewust kan maken van de mensenrechtencrisis in Noord-Korea. Ten tweede: help en steun vluchtelingen uit Noord-Korea die proberen vrijheid te vinden."



"Ten derde: dwing China om te stoppen met repatriëringen. We moeten ons licht werpen op de donkerste plek ter wereld. Het gaat niet enkel om mensenrechten, het zijn onze rechten die Noord-Koreaanse dictators nu al gedurende zeven decennia schenden. We hebben wereldwijd regeringen nodig die druk zetten op China om repatriëringen te stoppen. Chinese afgevaardigden van One Young World kunnen daar een rol in spelen."



"Minder aandacht voor regime, meer voor de mensen"

"Noord-Korea is onbeschrijfelijk. Niemand verdient het om onderdrukt te worden op basis van de plek waar hij of zij geboren wordt. We moeten minder aandacht schenken aan het regime en meer focus leggen op de mensen die vergeten worden. One Young World, wij zijn diegenen die hen zichtbaar zullen maken. Collega-afgevaardigden, laten we wereldwijd actie ondernemen om Noord-Koreanen te bevrijden."



"Toen ik doodsbang in de Gobiwoestijn rondliep, dacht ik dat het niemand iets kon schelen. Ik dacht dat enkel de sterren aan mijn zijde stonden. Maar jullie hebben naar mijn verhaal geluisterd. Jullie leven mee, heel erg bedankt daarvoor." De staande ovatie voor zo'n dappere boodschap was meer dan terecht.