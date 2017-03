Slavernij, ontvoeringen, moord: VN willen mensenrechtentribunaal Noord-Korea

Door: redactie

13/03/17

De Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. © afp.

De talrijke schendingen van de mensenrechten in Noord-Korea zouden aan de orde moeten worden gesteld voor een internationaal tribunaal. Dat menen functionarissen van de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties.

"De slachtoffers verlangen al lange tijd naar de waarheid en gerechtigheid", zei een lid van de raad vandaag in Genève.

Onderzoeken hebben aangetoond dat het land sinds 2014 systematische wreedheden begaat als slavernij, massa-arrestaties, ontvoering en moord. De VN-Veiligheidsraad heeft tot nu toe geen strafrechtelijke stappen ondernomen.



In tegenstelling tot de VN-Veiligheidsraad in New York kan de VN-Mensenrechtenraad geen strafzaken voor het Internationaal Gerechtshof in Den Haag brengen. Maar als het wel zover zou komen, zou de rechtbank overspoeld worden met een groot aantal Noord-Koreaanse verdachten, stellen VN-functionarissen. Lidstaten moeten daarom overwegen om een aanvullend tribunaal op te zetten dat onder meer moet dienen als een "afschrikmiddel voor toekomstige misdaden".