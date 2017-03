Noord-Koreanen verstoppen zich in ambassade in Maleisië voor moordonderzoek

Door: Redactie

7/03/17 - 04u45

De Noord-Koreaanse ambassade in Maleisië. © ap.

De spanning tussen Noord-Korea en Maleisië is verder opgelopen, een maand na de moord op de halfbroer van de Noord-Koreaanse leider. Volgens de Maleisische politie verstoppen twee Noord-Koreanen zich in de Noord-Koreaanse ambassade in Kuala Lumpur omdat ze niet ondervraagd willen worden.

Archieffoto van Kim Jong Nam, de vermoorde halfbroer van de Noord-Koreaanse dictator. © ap. 'We hebben geen idee hoe lang ze zich nog in de ambassade willen verschuilen, maar het is een kwestie van tijd voor ze eruit komen', aldus de politiecommandant in een persconferentie. Volgens Khalid Abu Bakar werken Noord-Koreaanse autoriteiten niet mee aan het onderzoek naar de moord op Kim Jong Nam. De halfbroer van de Noord-Koreaanse dictator Kim Jong Un werd op 13 februari op het vliegveld in Maleisië om het leven gebracht. Twee verdachten smeerden zijn gezicht in met zenuwgas, een gif dat door de VN wordt gezien als massavernietigingswapen.



De Maleisische politie wil Noord-Koreaanse diplomaten ondervragen over de zaak. Noord-Korea laat dinsdag als tegenmaatregel weten dat Maleisische diplomaten Noord-Korea niet uit mogen. Volgens het regime is de ingreep nodig voor de veiligheid van Noord-Koreaanse diplomaten en burgers in Maleisië. Volgens het staatspersbureau heeft Noord-Korea de hoop dat de zaak spoedig en rechtvaardig wordt opgelost. Lees ook Moord op Kim Jong-nam: Noord-Korea wijst op zijn beurt Maleisische ambassadeur uit

