"Noord-Korea deed rakettests om Amerikaanse bases in Japan treffen"

Door: redactie

7/03/17 - 01u23 Bron: Belga

De Zuid-Koreaanse minister van Defensie Han Min-Koo. © epa.

Noord-Korea zegt dat het oefende op het lanceren van een raket in de richting van de Amerikaanse bases in Japan. Dat bericht het Zuid-Koreaanse nieuwsagentschap Yonhap vandaag, een dag nadat Pyongyang vier ballistische raketten lanceerde.

De oefening werd uitgevoerd door een militaire eenheid "met de taak om de bases te raken van de Amerikaanse imperialistische troepen in Japan", aldus Yonhap, dat zich baseert op het Noord-Koreaanse persagentschap KCNA. Dat laatste agentschap zegt in zijn berichtgeving niet wanneer de oefening werd uitgevoerd, maar lijkt te verwijzen naar de lancering maandag van vier ballistische raketten in de Japanse Zee.



De projectielen werden gisteren gelanceerd van in de buurt van de lanceringssite voor langeafstandsraketten Dongchang-ri om 07.36 uur (00.06 uur Belgische tijd) en vlogen over het land alvorens 1.000 kilometer verder in de Japanse Zee terecht te komen. De Japanse premier Abe zei dat drie raketten terechtkwamen in een exclusieve economische zone van Japan.



Spoedvergadering

De actie werd niet alleen veroordeeld door Japan, de Verenigde Staten en Zuid-Korea, maar ook door Noord-Korea's bondgenoot China. De VS en Japan vroegen om een spoedvergadering van de VN-Veiligheidsraad. Ook secretaris-generaal van de Verenigde Naties Antonio Guterres veroordeelde de rakettesten. "Zulke acties zijn strijdig met de resoluties van de Veiligheidsraad en ondermijnen ernstig de regionale vrede en stabiliteit", zei een woordvoerder van Guterres in een verklaring.



Het VN-hoofd riep de Noord-Korea ook opnieuw op om niet meer te provoceren en zich te houden aan zijn internationale verplichtingen.