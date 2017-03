VS en Japan willen spoedvergadering VN-Veiligheidsraad na Noord-Koreaanse rakettests

Door: redactie

6/03/17 - 22u47 Bron: Belga

Zuid-Koreaanse militairen patrouilleren langs de grens met Noord-Korea. © ap.

De Verenigde Staten en Japan hebben vandaag een spoedvergadering van de VN-Veiligheidsraad gevraagd, die zich moet buigen over de recentste raketlanceringen door Noord-Korea.

De vergadering zou woensdag kunnen worden georganiseerd, als de ambassadeurs terug zijn van een missie in de vier landen aan het Tsjaadmeer, aldus een diplomaat van de V-raad.



Eerder had een woordvoerder van de VN Pyongyang al opgeroepen af te zien van elke provocatie. "We betreuren elke systematische schending van resoluties van de Veiligheidsraad door Noord-Korea", aldus Farhan Haq. "De Noord-Koreaanse leiders moeten elke nieuwe provocatie vermijden en hun internationale verplichtingen in hun geheel respecteren.



Noord-Korea heeft vandaag vier ballistische raketten gelanceerd, waarvan er drie terechtkwamen in de Japanse Zee. Tokio sprak van een onaanvaardbare provocatie.