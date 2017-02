Sporen van zenuwgas op gezicht vermoorde Kim Jong-nam

Door: redactie

24/02/17 - 03u04 Bron: ANP, AP

De politie in Maleisië heeft vandaag bekendgemaakt dat de moord op de halfbroer van de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un is uitgevoerd met een sterk zenuwgas genaamd 'VX nerve agent'. Dat concludeert de politie op basis van sporen genomen van het oog en het gezicht van de Noord-Koreaan Kim Jong-nam.

'VX nerve agent' is een chemisch wapen dat op de lijst van massavernietigingswapens van de Verenigde Naties staat.



Kim Jong-nam overleed enkele uren nadat hij was aangevallen op het vliegveld van Kuala Lumpur, waar hij wachtte op een vlucht naar Macau. Het is niet duidelijk hoe de moordenaars het zenuwgas konden toebrengen zonder zelf last te krijgen. Eerder had de politie gezegd dat er een vloeistof op het gezicht van de halfbroer van de Koreaanse leider was gesmeerd. Een chemicus zegt tegen persbureau AP dat er mogelijk een capsule is gebruikt of een gemodificeerde vorm van het gif.



De Maleisische politie arresteerde twee vrouwen, een met een Vietnamees paspoort en een met een Indonesisch paspoort, die zouden zijn betaald om de moord te plegen. Ze zouden na de aanval hun handen hebben gewassen, aldus de politie. Het slachtoffer zocht hulp van luchthavenpersoneel maar overleed voor hij in het ziekenhuis toekwam.