Washington vraagt hulp aan Peking om Noord-Korea te "matigen" na rakettest

17/02/17 - 15u32 Bron: Belga

China's buitenlandminster Wang Yi en zijn Amerikaanse ambtgenoot Rex Tillerson eerder vandaag tijdens de G20 in Bonn. © reuters.

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Rex Tillerson heeft China gevraagd, "alle middelen in te zetten" om Noord-Korea tot "matiging" aan te sporen. Het regime in Pyongyang had vorige week een nieuwe rakettest gehouden die de internationale gemeenschap zenuwachtig maakt. Tillerson, die Noord-Korea een "destabiliserende houding" aanwreef, vroeg om Chinese hulp tijdens een onderhoud met zijn Chinese collega Wang Yi.